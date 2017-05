Quinta-feira sangrenta em Rio Branco, capital do Acre – Duas execuções, três tentativas

Loading...

Em menos de quatro horas, duas pessoas foram executadas a tiros e duas vítimas de bala perdidas em três bairros da periferia de Rio Branco, a capital do estado do Acre.

No final da manhã, Railson Lucas de Souza, de 32 anos foi executado em frente uma Igreja Evangélica, localizada na Avenida Flaviano Melo, no bairro Montanhês, quando ajudava uma mulher a colar cartazes um Bazar. O homem foi atingido com três tiros, nas costas, cabeça e ouvido.

Menos de duas horas depois, no início da tarde, o jovem Diones Oliveira da Silva, de 20 anos foi executado também a tiros efetuados por desconhecidos. O crime ocorreu na rua Campo Novo, no bairro Airton Sena, região da Baixada da Sobral.

A polícia apura as circunstâncias do crime, pouca coisa foi possível levantar até agora sobre o crime.

A vítima trafegava em uma bicicleta quando foi alcançado por dois homens em uma moto que efetuaram vários tiros contra o jovem que caiu próximo a calçada da rua já sem vida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta.

Homem em veículo não identificados promovem tiroteio e atingem duas pessoas na Conquista

Quando retornava para a base do SAMU, a equipe médica foi acionada para atender a mais uma ocorrência de disparo de arma de fogo, dessa vez na rua Fluminense, bairro Conquista.

Segundo informações duas pessoas que caminhavam na rua foram atingidas por tiros efetuados por homens que viajavam em um veículo e começaram a atirar em todas as direções na rua atingido duas pessoas, que foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

E ainda nesta tarde de quinta-feira, uma pessoa foi ferida a golpes de faca no bairro Caladinho.