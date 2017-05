Policia Civil prende casal suspeito de extorquir moradores em Rio Branco

Loading...

A Polícia Civil por meio da delegacia da terceira Regional, prendeu o casal Wagner da Costa Ferreira, 22 anos, e Karine Silva Bejarana, de 21 anos, na manhã da última quarta-feira, 24, sob acusação de extorsão. Os acusados já estavam sendo investigados pela Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore) que representou junto ao judiciário. Após o mandado expedido agentes do Núcleo de Capturas (Necapc) deram cumprimento ao mandado de prisão.

Os suspeitos foram apresentados na manhã desta quarta-feira na Delegacia da 3ª Regional da Polícia Civil pelo delegado Karlesso Nespoli e falou sobre a ação criminosa que o casal cometia.

“Estavam extorquindo moradores do bairro Carandá. Pediam para os moradores abandonarem as residências para utilizá-las para fins criminosos. O judiciário expediu de imediato o mandado de prisão, em posse da ordem de prisão, os policiais do grupo de capturas já deram cumprimento e essas pessoas vão responder ao juiz da 3ª Vara Criminal pelo crime de extorsão”, detalhou.

O delegado acrescentou que o casal ameaçava e forçava os moradores a saírem das casas para esconder objetos roubados. Wagner Ferreira tem passagem por roubo e tentativa de homicídio. “Extorsão é você constranger uma pessoa, mediante violência ou grave ameaça, que ela ceda algo de valor ou patrimonial. Essa pessoa já possui passagem, inclusive, o crime de homicídio tentado em 2015 e investigado nessa delegacia”, concluiu.