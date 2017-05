MP instaura inquérito para apurar falta de transporte coletivo em bairro de Rio Branco

Loading...

Moradores do Conjunto Rui Lino III reclamam que precisam andar cerca de 600 metros para chegar até o ponto de ônibus mais próximo. RBTrans diz que não recebeu reclamações e que está aberto para diálogo.

As reclamações de moradores sobre problemas envolvendo a falta de uma linha de transporte coletivo no Conjunto Rui Lino III, em Rio Branco, motivaram que um procedimento preparatório fosse instaurado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC). O inquérito foi instaurado pela Promotoria Especializada de Habitação e divulgado nesta quarta-feira (24) no Diário do MP.

Ao G1, o diretor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Gabriel Forneck, informou que o órgão não recebeu nenhuma reclamação dos moradores daquele bairro e nem foi notificado sobre o inquérito instaurado. Segundo Forneck, a RBTrans está aberta para conversar sobre o caso com os moradores.

“Nem presidente de bairro e nem moradores fizeram reclamação para a gente sobre isso. A gente sempre discute tudo que chega, dou exemplo do bairro Calafate, que estamos fazendo um novo formato de linha, discutindo com a comunidade e outros casos. Então, na medida do possível, quando a gente consegue e tem viabilidade, a gente faz avaliação”, afirmou Forneck.

Conforme o texto, os moradores do Rui Lino III, que fica entre os bairros Tucumã e Mocinha Magalhães, reclamam que precisam andar cerca de 600 metros para chegar até a entrada do bairro, onde fica o ponto de ônibus mais próximo. Os moradores pedem que seja disponibilizada uma linha de ônibus para atender o conjunto.

“Considerando que, segundo os moradores, ser imprescindível este ponto de ônibus no bairro, pois existem vários casos de assalto no percurso dos moradores da parada para suas casas, assim como a existência de muitos idosos e pessoas com deficiência, os quais têm que caminhar bastante para chegar ao ponto mais próximo”, aponta o MP no procedimento.

O Ministério Público afirmou que é de competência do município de Rio Branco, por meio da RBTrans fazer o gerenciamento e manutenção das condições de tráfego e estacionamento. Diante disso, o órgão solicitou informações sobre a viabilidade técnica de atendimento da solicitação dos moradores residentes no conjunto, assim como o prazo necessário para tanto. Fonte: G1