Motoristas reclamam de buracos nas ruas de Rio Branco e alegam prejuízos

Mecânicos e vendedores de peças de carro estimam aumento na venda e conserto de veículos.

Que o brasileiro é apaixonado por carro, isso todo mundo já sabe. Mas, por conta da crise econômica e da recessão, muita gente tem adiado o sonho do carro zero por conta dos altos custos dos vepiculos novos e tem recorrido aos usados. Neste contexto, as oficinas mecânicas estão tendo uma procura maior. Um problema que que tem preocupado os motoristas em Rio Branco são os buracos.

“Não afetou no serviço da oficina mecânica, até porque aumentou a nossa demanda e isso acaba gerando mais emprego. A gente necessita mais de mão-de-obra. Então, é muito mais fácil, e economicamente falando, o cliente vir em uma oficina mecânica e fazer só uma reparação em uma suspensão ou em outro componente do veículo é mais barato do que ele adquirir um carro novo”, diz Daniela Lima, mecânica.

Mas, outro fator tem contribuído para aumentar essa demanda nas oficinas são os buracos nas ruas de Rio Branco. Em uma viagem rápida pelas ruas da capital, não demora para que o pesadelo dos motoristas surja pelo caminho. Andar em linha reta fica difícil em alguns trechos, segundo os motoristas.

Na entrada do bairro Tucumã, por exemplo, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, uma cratera tomou conta da rua. E, depois das chuvas, os buracos ficam ainda mais perigosos. E o problema de infraestrutura na cidade interfere diretamente no bolso dos motoristas.

“De 10 carros que a gente atende, nove são para mexer na suspensão. E esses nove voltam, mesmo colocando peças originais, eles estão voltando em média duas vezes ao ano para mexer na mesma peça”, diz a mecânica.

O vendedor de uma loja de autopeças Geovane Lauriano também diz que a procura por peças que acabam quebrando no impacto com o buraco aumentou. “A gente vende muita peça de suspensão, bastante mesmo. Amortecedor, pivô, terminal, são coisas que saem toda hora. E a procura está alta por conta de buracos na cidade. Inclusive, no bairro Tancredo Neves, onde eu moro, não tem uma rua que não tenha buraco”, diz.

Lauriano conta que também gastou R$ 1 mil para consertar o carro que sofreu dano em um buraco. “Semana passada tive que colocar meu carro na oficina e eu gaste R$ 1 mil só com suspensão por causa dos buracos”, revela.

Se de um lado os vendedores e mecânicos comemoram o aumento nas vendas, que subiram em média 40% no últimos três meses, de acordo com os profissionais, do outro lado, os mototistas lamentam o tamanho do prejuízo.

“Eu tive perto de causar um acidente com um motoqueiro, ainda bem que a gente conversou e deu certo e ainda bem que não aconteceu o acidente. Freei em cima e ele vinha atrás, colado”, conta Eduardo Geber, autônomo.

A cabeleireia Rosilene Souza diz que está cada vez mais difícil dirgir pelas ruas da capital. “Tá bem difícil, as estradas estão muito cheias de buracos. Sem falar que está causando prejuízo aos carros”, diz.

“Eu noto que realmente têm muitos buracos e realmente o prejuízo fica todo para os motoristas”, completa o advogado Antônio Cavalcante.

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Edson Rigaud, diz que a administração reconhe o estado da malha viária de Rio Branco e diz que a prefeitura tem trabalhado para sanar todos os problemas.

“Nós estamos trabalhando para recuperar as ruas da cidade, evidentemente que não vamos fazer isso de um dia para a noite. A população tem toda razão em reclamar, mas a gente tem que tratar o assunto com transparência. Fazer recuperação da malha viária é muito caro e nós podemos fazer na medida das limitações materiais que o município tem e a dministração como um todo vive uma crise fiscal.

A Emurb está trabalhado e trabalhando muito. Estamos com oito equipes e vamos no deccorrer do tempo recuperar a cidade, mas, repito, é preciso deixar claro que isso não vai acontecer do dia para a noite”, disse.

Rigaud destacou ainda que o período chuvoso danificou ainda mais as ruas da cidade e também impede que o trabalho de recuperação seja feito. Para saber em que bairro a Emurnb está diariamente, ele destaca ainda que essa informação pode ser obtida pelo site da prefeitura. Fonte: G1