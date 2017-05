‘Me sinto culpada’, diz mãe de criança que levou golpes de terçado após se negar a fazer sexo com suspeito

Loading...

Homem foi preso no mesmo dia do crime e, segundo a mãe, ele era amigo da família. Menina teve alta médica nesta quarta-feira (24) do hospital de Sena Madureira.

Ainda muito abalada, a mãe da menina de 10 anos que levou vários golpes de terçado após se negar a fazer sexo com um homem conversou com o G1 nesta quinta-feira (25). A dona de casa, que preferiu não ter o nome divulgado, contou que se sente culpada pelo que ocorreu com a filha. O suspeito foi preso horas após o crime. “Me sinto muito culpada por tudo que aconteceu”, disse.

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (22) no Ramal do 25, localidade conhecida como Cassirian, na zona rural da cidade de Sena Madureira, interior do estado.

A menina chegou a ficar internada no Hospital João Câncio Fernandes e recebeu alta médica nesta quarta (24). Conforme a mãe, a garota está “abalada” e tem tido dificuldades para dormir sem ser medicada.

“Acho que tinha que ter prestado mais atenção. No momento em que ele chegou para pedir para dormir lá em casa, era para eu ter expulsado, mas como era amigo, eu disse que podia. Eu nunca imaginava que ele pudesse fazer uma coisa dessa”, contou a mãe.

Sobre o estado de saúde da filha, a mãe afirmou que ela vai precisar fazer fisioterapia e tratamento com psicólogo. Ela foi levada para a capital acreana, Rio Branco, para ser assistida pelos médicos e também porque a família não pretende voltar a viver no local onde tudo ocorreu.

“Os médicos falaram que ela tem que fazer o tratamento de fisioterapia, porque ela pode perder o movimento do braço e mão, principalmente do lado direito, que foi o mais atingido pelos golpes. Ela consegue mover, mas com muita dificuldade. Está muito inchado e não tento forçar muito, porque ela diz que dói e começa a chorar”, disse.

Relação com o suspeito

A dona de casa contou que a relação com o suspeito era de amizade. Segundo ela, Alessandro Nunes Rodrigues, de 36 anos, morava em Sena Madureira, mas ia sempre à fazenda do pai, que fica no mesmo ramal da família e, por isso, estavam sempre juntos.

“Ele era vizinho de comer na mesa com a gente, de sempre estar lá em casa. A gente sempre estava junto. Nunca percebi nada dele. Uma vez surgiu um comentário de que ele estava no ramal dizendo que estava apaixonado por ela e que estava só esperando ela crescer mais um pouco para poder pegar. Quando soube disso, chamei ele e falei que não era para estar falando isso, ele pediu desculpas e disse que era mentira das pessoas”, afirmou a mãe. Fonte: G1