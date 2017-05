Jovem foi executado a tiros em frente de Igreja no bairro Montanhês em Rio Branco

Loading...

O jovem Railson Lucas de Souza, 22 anos, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (25), na Avenida Flaviano Melo, no bairro Montanhês.

O crime aconteceu em pleno pico de alunos saindo de escolas nos bairros Montanhês, Tancredo Neves e Caladinho e em plena luz do dia, quando a vítima estava sentado sobre uma moto enquanto aguardava uma mulher que teria descido da moto para colar um cartaz de um Bazar em um poste de energia pública.

De acordo com informações, quando a mulher colava o cartaz, dois homens em uma moto se aproximaram de Railson que aguardava na moto e já atiraram na vítima que foi atingida com tiro nas costas, na cabeça e ouvido.

Um dos tiros quebrou a porta de vidro de uma Igreja evangélica, localizada em frente do poste em que a mulher que estava na companhia de Railson teria descido para colar o cartaz de propaganda de um Bazar.

Populares, crianças e adultos, que passavam no momento do crime correram temendo também serem atingidos.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta.

Peritos do Instituto Médico Legal – IML que foram ao local resgatar o corpo pediram a comunidade que procurassem se manter distante de locais de crime, quando estiverem isolados, pois a investigação inicia no local do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.