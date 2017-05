Faltando um dia para fim de campanha, Rio Branco não atinge 50% do público-alvo em vacinação contra gripe

Faltando apenas um dia para o término da campanha de vacinação contra a gripe, que encerra na sexta-feira (26), Rio Branco vacinou apenas 40,10% do público-alvo. As crianças foram as que foram menos imunizadas, apenas 26,40% receberam a vacina. A meta da Saúde do município era atingir 50% do público, que somava 89.101 pessoas. Conforme a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o Ministério da Saúde já anunciou que a campanha vai ser prorrogada até 9 de junho.