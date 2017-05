Durante briga, homem atira no próprio irmão em bairro de Rio Branco

Loading...

Segundo polícia, atirador é dependente químico e havia furtado objetos da casa do irmão que é agente penitenciário. Vítima foi atingida por disparos da própria arma. Caso ocorreu nesta quinta (25), no bairro Tropical.

Durante uma briga de família, um homem atirou no próprio irmão na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Tropical, em Rio Branco. De acordo com o 1º Batalhão da Polícia Militar, o atirador é dependente químico e havia furtado vários objetos da casa do irmão, que é agente penitenciário. A polícia não soube confirmar se o atirador foi preso.

Ainda segundo a polícia, o carcereiro foi atingido na perna e tórax por disparos da própria arma. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu a vítima que foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb).

Mortes violentas

Ao menos quatro mortes violentas foram registradas desde o último domingo (21) até esta quinta. O jovem Diones Oliveira Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro nas costas na tarde desta quinta (25) quando andava de bicicleta na Rua Campo Novo, no bairro Airton Sena, em Rio Branco. De acordo com o 3º Batalhão da Polícia Militar, dois homens se aproximaram de Silva e efeturam o disparo.

Na última segunda (22), uma mulher identificada como Francisca das Chagas foi achada morta dentro do quarto de um hotel, localizado no Centro de Rio Branco. Segundo o Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp), a mulher era hospede do hotel e foi encontrada enforcada dentro do banheiro.

Já na quarta (24), José Edmilson Farias de Lima, de 55 anos, foi morto na Rua Diógenes, no bairro Taquari, em Rio Branco. Lima levou um tiro no tórax e outro na cabeça.

Outra morte violenta registrada foi a de Railson Lucas de Souza, de 32 anos, que foi baleado três vezes, correu e morreu na porta de uma igreja evangélica, na manhã desta quinta (25). Informações repassadas à PM-AC afirmam que dois homens em uma motocicleta teriam abordado Souza, que estava parado na motocicleta dele, e efetuaram os disparos.

Ainda na quinta, um homem saiu de um carro vermelho e efetuou dez disparos de uma pistola, de uso restrito, em frente a um bar e atingiu duas pessoas. O caso ocorreu na rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco. Fonte: G1