Ciclista é atropelado por ônibus e morre ao dar entrada em hospital de Rio Branco

Ao G1 , o comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), tenente-coronel Ezequiel Bino, disse que o motorista alegou que o ciclista saiu do Canal da Maternidade sem olhar para o lado.

“A versão do motorista é que o sinal estava aberto para ele e a vítima saiu da ciclovia do canal e atravessou sem olhar. Segundo ele foi inevitável. Foi feito o teste bafômetro, que deu negativo e ele foi conduzido para a delegacia”, acrescentou.

O diretor da empresa, Aluízio Abadio, contou que tem um representante no Huerb e também no local do acidente. O motorista permaneceu no local e presta esclarecimentos sobre o ocorrido à polícia. O coletivo trafegava sentido sentido bairro/Centro quando ocorreu o acidente.