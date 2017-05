Casal é preso suspeito de cometer roubos na cidade

Loading...

No final da tarde de quarta-feira (25), policiais militares do Batalhão de Operações Especiais – BOPE prenderam o casal José Moura Santos, de 20 anos e Edineia Araújo do Nascimento, de 29 anos suspeitos de estarem cometendo roubo (assalto), na região da Baixada e adjacências.

De acordo com informações da polícia a dupla trafegava em uma moto Bis de placa NAG 8831, quando passavam em um ponto de ônibus na ladeira do Bola Preta, na rua |Rio Grande do Sul, avistaram duas estudantes que aguardavam coletivo.

A dupla parou em frente o ponto, no momento em que Edineia sacou de uma faca e anunciou o assalto exigindo os celulares das vítimas.

Para o azar dos assaltantes e sorte das estudantes uma equipe do BOPE passava no local e ao interceptar o casal suspeito, José Moura, ainda teria tentado despista a polícia afirmando que as vítimas teriam mexido com a namorada dele que seria Edineia.

Sem a menor credibilidade diante da situação visualizada pelos militares a dupla foi presa e encaminhada a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.