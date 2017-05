Atuação do aplicativo Uber é tema de audiência pública na Câmara de Rio Branco

Loading...

Reunião está prevista para o próximo dia 5 de junho, às 9h. Representantes dos sindicatos de mototaxistas e taxistas, além de outras entidades e sociedade em geral foram convidados.

m requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir a atuação do aplicativo Uber na capital acreana foi aprovado na Câmara de Vereadores nesta terça-feira (23). A audiência está prevista para ocorrer no próximo dia 5 de junho, às 9h, na Câmara Municipal de Rio Branco.

O autor do requerimento, vereador Roberto Duarte (PMDB-AC), informou que a proposta foi aprovada por unanimidade na Casa e o principal objetivo é saber das categorias de transporte qual o posicionamento em relação à atividade do Uber, para que a Câmara possa dar um parecer. A ideia surgiu após polêmica envolvendo a possível implantação do aplicativo na capital do Acre.

Conforme Duarte, entre os convidados para a audiência estão os sindicatos dos taxistas e mototaxistas, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), a Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Prefeitura de Rio Branco e o Procon, além da sociedade em geral.

“A ideia é discutir o funcionamento do Uber no município de Rio Branco, porque não podemos regulamentar essa atividade. Ele não tem proibição legal e nem permissão para funcionar. Então, temos que discutir junto com o Sindicato dos Taxistas e Mototaxistas e a população em geral para ouvir a todos e tentar entrar em um contato”, disse o vereador.

Duarte explicou que a questão da regulamentação do Uber é de responsabilidade federal e não dos municípios e que a audiência é para discutir a funcionabilidade do Uber dentro da cidade. “Não cabe ao município regulamentar isso e sim à União, já que é de competência exclusiva da União o transporte e trânsito. Mas, como é uma coisa vai atingir o nosso município, a gente quer discutir”, concluiu.

Questionário no Facebook avalia opiniões sobre implantação de Uber em Rio Branco (Foto: Reprodução) Pesquisa sobre opinião da população Após a Prefeitura de Rio Branco informar que o serviço de transporte alternativo Uber não deve operar na capital acreana até que seja regulamentado pelo Poder Executivo, a Associação de Jovens Empresários do Acre (AJE-AC) decidiu fazer um questionário no Facebook perguntando a opinião da população. Na enquete, as pessoas devem responder se são contra, a favor ou indiferentes ao serviço e explicar o motivo. A RBTrans diz que não existem regras especificando os serviços oferecidos nem o pagamento de contribuição ou qualquer tipo de imposto. O órgão afirma que a frota de táxi existente atualmente em Rio Branco atende a demanda. Thiago Cabral, diretor de inovação da AJE-AC, diz que o índice de desemprego em Rio Branco é alto e o Uber seria uma oportunidade para empreendedores. Porém, destaca que é necessário conversar com os sindicatos e colocar o aplicativo em pauta para evitar casos de agressões aos motoristas do transporte alternativo, como ocorre em outras cidades. Fonte: G1