Aos 29 anos, ex-atacante do Atlético-MG morre vítima de câncer ósseo

Morreu na madrugada desta quarta-feira (24) o ex-jogador Raphael Aguiar, vítima de um câncer ósseo. O tumor, que atingiu o joelho esquerdo do atleta, foi diagnosticado em 2014. O quadro de saúde dele se agravou nos últimos dias.

De acordo com o Globoesporte.com, Raphael, que foi revelado pelo Atlético Mineiro, estava internado no Hospital Felício Rocho e vivia à base de morfina, passando a maior parte do tempo dele sedado.