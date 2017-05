Suspeito de dar golpes de terçado em menina de 10 anos que se negou a fazer sexo é preso no AC

O principal suspeito de ter dado vários golpes de terçado em uma criança de 10 anos após ela se negar a fazer sexo com ele foi preso poucas horas após o crime no mesmo ramal em uma área rural do município de Sena Madureira, interior do Acre. Segundo informações da Polícia Civil, divulgadas nesta quarta-feira (24), Alessandro Nunes Rodrigues, de 36 anos, é vizinho da vítima e teria pedido para pernoitar na casa da família da menor.