PM prende duas mulheres por tráfico de drogas e receptação no bairro Preventório

Duas mulheres foram presas na manhã desta quarta-feira (24) suspeitas de tráfico de drogas, receptação e furto, no bairro Preventório, em Rio Branco. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que uma das suspeitas tinha praticado um furto na Ladeira do Bola Preta, região da Baixada da Sobral. Após prisão da mulher, os policiais encontraram vários objetos furtados, drogas e dinheiro na casa dela.