PF cumpre 35 mandados de prisão contra quadrilha de Beira-Mar

A Polícia Federal realiza uma operação para prender membros da quadrilha de Fernandinho Beira-Mar. Desde o início da manhã desta quarta, agentes cumprem mandados de prisão em cinco estados, além do Distrito Federal.

Na Paraíba, a polícia prendeu um filho de Luiz Fernando da Costa (verdadeiro nome do traficante). No Rio Grande do Norte, um homem de confiança do traficante. A irmã de Beira-Mar também é procurada. Alessandra da Costa tem contra si acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De Porto Velho, Rondônia, onde está preso, Beira-Mar teria começado a comandar uma rede de caça-níqueis, venda de botijão de gás, cesta básica, mototáxi, venda de cigarros e até o abastecimento de água, informa o G1. Algumas dessas práticas são muito presentes em comunidades do Rio de Janeiro dominadas por milicianos.

Em 2007, 19 pessoas foram presas por envolvimento com o traficante que, mesmo preso, ainda liderava uma rede de tráfico de drogas. Na operação de hoje, são cumpridos 35 mandados de prisão, sendo 22 prisões preventivas e 13 temporárias, 27 de condução coercitiva e 86 de busca e apreensão nos estados do Rio, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Ceará e no Distrito Federal.

Em sua ficha criminal, Beira-Mar acumula os crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e homicídios. Somadas as penas, ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão.