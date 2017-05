Motorista de acidente com morte em estrada no AC não estava alcoolizado, diz delegado

Loading...

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (24) no quilômetro 22 da rodovia AC-10, em Porto Acre. Polícia Civil aguarda resultado de perícia que deve ser divulgado em 30 dias.

O motorista do caminhão frigorífico, de 29 anos, envolvido no acidente que matou o jovem Jonatas dos Santos Silva, de 23, não estava alcoolizado, segundo o resultado do exame de alcoolemia feito na delegacia de Polícia Civil. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (24) no quilômetro 22 da rodovia AC-10, em Porto Acre, no interior do estado.

O delegado responsável pelo caso, Pedro Paulo Buzolin, informou que o motorista estava trabalhando no momento do acidente e se apresentou na delegacia logo em seguida. O jovem Silva não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Buzolin informou que ainda não é possível dizer se o motorista vai responder por algum crime e disse que vai aguardar o resultado da perícia técnica que deve ficar pronto em um prazo de 30 dias.

“O teste de alcoolemia deu zero. Ele deu seu depoimento na delegacia, e agora vamos aguardar a perícia apontar se ele teve culpa ou não. Se a perícia bater com a versão dele, ele não responde por nada”, explicou o delegado.

O acidente ocorreu por volta das 5h30. Segundo o delegado, o caminhão seguia sentido Rio Branco – Porto Acre e o motociclista estava no sentido contrário. O motociclista teria tentado desviar um buraco e bateu de frente com o caminhão. Fonte: G1