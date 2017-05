Motociclista morre ao colidir de frente com caminhão frigorífico em estrada no AC

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (24) no quilômetro 22 da rodovia AC-40, em Porto Acre. Vítima morreu no local e motorista do caminhão se apresentou na delegacia.

motociclista Jonatas dos Santos Silva, de 23 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (24) após colidir de frente com um caminhão frigorífico no quilômetro 22 da rodovia AC-40, em Porto Acre, no interior do estado. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência, devido ao impacto, o motociclista foi arremessado para fora da estrada e morreu na hora.

O acidente ocorreu por volta das 5h30. Segundo o Samu, o caminhão seguia sentido Rio Branco – Porto Acre e o motociclista estava no sentido contrário. O motociclista teria tentado desviar um buraco e bateu de frente com o caminhão.

Jonatas dos Santos Silva, de 23 anos, morreu em acidente na AC-40, no Acre (Foto: Arquivo Pessoal)

O delegado que investiga o caso, Pedro Paulo Buzolin, informou que o motorista do caminhão se apresentou na delegacia para prestar depoimento. “Aparentemente foi um homicídio culposo. Vamos investigar para saber se a culpa foi do motorista ou do motociclista, dependendo da perícia”, disse o delegado.