Maternidade reforça segurança após dupla invadir local, render vigilante e levar arma em Rio Branco

Invasão ocorreu no último dia 20 maio na Maternidade Bárbara Heliodora. Direção afirma que situação é atípica e isolada e que já tomava medidas de segurança antes de crime.

Após homens invadirem a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, no último sábado (20) de maio, e renderem o vigilante e levarem a arma dele, a direção da unidade disse que tomou toda as medidas necessárias com as empresas de segurança que atuam no hospital. De acordo com a diretora da maternidade, Serlene Gonçalves, as ações de segurança e vigilância existentes devem ser reforçadas. Um vídeo das câmeras se segurança mostra a ação dos criminosos.

Serlene afirma que a invasão foi um caso atípico e isolado, mas destaca que, antes mesmo do caso, a direção da unidade já havia tomado medidas de segurança como iluminação ao redor do hospital e devem instalar câmeras no estacionamento.

“Já temos o sistema de segurança que é monitorado por duas empresas. Temos a vigilância por imagens e também contamos com três vigilantes armados na unidade que trabalham com um rádio comunicador para informar qualquer situação”, afirma.

Em vídeo é possível ver o momento exato em que dupla invade maternidade em Rio Branco (Foto: Reprodução )

A diretora diz ainda que o crime ocorreu no final do horário de visita. Serlene acredita que os criminosos já analisavam a rotina do local há algum tempo antes de agir.

“Nos reunimos com os vigilantes. Esses furtos sempre acontecem e acreditamos que os criminosos já estavam olhando a rotina do lugar. Estou fazendo uma reunião com a nossa equipe para reforçar as medidas e evitar situações como essa. Infelizmente, o vandalismo é muito grande, mas trabalhamos para garantir segurança aos pacientes e funcionários”, destaca. Fonte: G1