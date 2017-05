Invenção movida a pilhas deixa sua cerveja gelada em 2 minutos; vídeo

Loading...

Engenhoca obteve financiamento coletivo pelo Catarse, o que garantiu a sua produção

Já imaginou ter uma cerveja geladinha em apenas 2 minutos? Esta é proposta do Super Cooler, um o gadget movido a pilhas e desenvolvido por pesquisadores brasileiros. A engenhoca obteve financiamento coletivo pelo Catarse, o que garantiu a sua produção.

Ficou curioso para saber como o equipamento funciona? É simples. A base do funcionamento do SuperCooler é um princípio físico chamado de convecção forçada.

Para quem não é da área, pode parecer só um nome feio, mas a gente explica: sabe aquela sensação de refrescância quando ficamos na frente de um ventilador? Isso é o calor do nosso corpo sendo retirado pelo vento, mas nesse caso o ventilador é o SuperCooler, e no lugar do ar, fica o gelo. Sacou?

E por que não explode quando abre? Porque a cerveja não é agitada. O que causa a espuma é o desprendimento do gás carbônico do líquido, que fica retido em bolhas. Como o movimento do SuperCooler é uma rotação uniforme, ele não causa distúrbio suficiente para soltar esse gás.

Já sobre a duação das pilhas, duas delas é possível gelar até 100 latas de 350ml de cerveja. É o suficiente para matar a sede de uma galera, né?

Tudo isso a um custo estimado de R$ 99. Assista ao vídeo abaixo e prepare a festa.