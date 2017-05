Loading...

Das imagens, duas delas tinham mais de um metro de altura

Um homem invadiu uma igreja no centro de Fortaleza e destruiu várias imagens raras de santos, na tarde dessa terça-feira (23). Das imagens, duas delas tinham mais de um metro de altura.

No momento da ação, havia fiéis dentro do templo em oração. De acordo com o G1, a família do suspeito afirmou à polícia que o homem sofre de problemas psicológicos há algum tempo.

Ele foi encaminhado para a delegacia do centro, onde ficará preso até audiência de custódia.