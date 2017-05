Homem é assassinado com dois tiros na manhã desta quarta-feira no Taquari

Loading...

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por populares, mas só puderam constatar o óbito

Na manhã desta quarta-feira (24), policiais militares do Segundo Batalhão registraram uma ocorrência de homicídio na Rua Diógenes, região do bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima, José Edmilson Farias de Lima, foi atingido com dois tiros e morreu no local.

De acordo com o coletado pela polícia, a vítima estava saindo de sua residência quando foi surpreendido por dois homens armados que já o aguardavam do lado de fora e dispararam duas vezes. Os tiros atingiram a região do peito e na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por populares, mas só puderam constatar o óbito. Após a coleta de informações, diligências estão sendo realizadas pela região na tentativa de encontrarem os suspeitos, que já foram identificados.

Fonte: ContilNet