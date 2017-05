Estado de saúde de estudante que sofreu atentado de facção em escola em Sena Madureira é “gravíssimo”

Loading...

“É gravíssimo, mas estável” o estado de saúde do estudante Samuel, que está internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, informou o diretor da unidade, médico Fabrício Lemos.

Samuel levou um tiro na cabeça quando estava em sala de aula na escola Raimundo Hermínio de Melo, em Sena Madureira, ontem. Os autores do crime foram presos horas após o atentado.

O jovem foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro da capital em uma ambulância do Samu. Na unidade, ele foi submetido a uma cirurgia.

Após atirar no estudante, que seria membro do Comando Vermelho, os bandidos picharam “B13” e “PCC” na parede da sala de aula. Por isso acredita-se que o caso tenha ralação com a guerra entre facções.

Fonte: AC24Horas