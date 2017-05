Adolescente baleado em sala de aula é transferido para UTI e está em estado gravíssimo

“Eles entraram na sala, falaram para a professora que era para ela ficar calma pois só iriam pegar o aluno. Renderam ele e atiraram. Depois disso fugiram por trás da escola”, relatou o delegado.Ao G1, o diretor-geral do Hospital João Câncio, Jusa Bispo, disse que o adolescente chegou à unidade em estado grave, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado imediatamente para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), em Rio Branco. Segundo ele, a vítima tinha sinais vitais, mas o quadro era delicado.Já o diretor de Gestão da Secretaria Estadual de Educação do Acre (SEE-AC), Evaldo Viana, disse que uma equipe do núcleo de educação permanece no local e acompanha o caso em colaboração com a polícia.

Fonte: G1