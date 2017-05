Acre tem quase 800 presos monitorados por tornozeleiras eletrônicas, aponta Iapen

No lugar de grades, uma tornozeleira. Diante da superlotação dos presídios, o dispositivo eletrônico se tornou uma alternativa às penas privativas de liberdade. O aparelho funciona como um GPS, que emite sinal para uma central e, nas telas, os agentes acompanham o deslocamento de cada monitorado. Se um deles fizer algo proibido pela Justiça, como sair do perímetro estabelecido, o sistema acusa, automaticamente.

O coordenador de monitoramento eletrônico do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) Marcelo Lopes informou que em todo o Acre são 773 presos monitorados pela tornozeleira. Deste total, só em Rio Branco são 525 monitorados. “Mas, o trabalho dessa equipe não se resume a isso não. Tem uma outra equipe que é a de resposta, que faz acompanhamento presencial dos monitorados”, diz.

Lopes diz que esse sistema cobre as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Tarauacá, municípios acreanos que têm presídios. Sem falar nos mais próximos a Rio Branco, como Bujari, Senador Guiomard e Capixaba.

Ele acredita ainda que o uso do dispositivo fez com que as ocorrência diminuísse. “É um sistema eficaz que fez com que nossas ocorrências diminuíssem em 80%. Não temos presos monitorados envolvidos em crimes graves! A gente sempre trabalha em parceria com o Poder Judiciário, PM, PC e MP, pra tentar reduzir ao máximo os incidentes com monitorados”, finaliza.