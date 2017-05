Aberto prazo para credenciar empresas para comercializar bebidas na Expoacre 2017

Loading...

A comissão organizadora da Expoacre 2017, ligada ao Gabinete do Governador e a Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) divulgou nesta terça-feira(23) no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) a abertura do processo de credenciamento para empresas interessadas em comercializar bebidas na Expoacre. O edital é voltado para as distribuidoras e/ ou detentoras de marcas de cervejas, refrigerantes, energéticos, chope e água mineral.

As propostas vão ser recebidas até as 09h00 – fuso horário do Acre – do dia 12 de junho. A entrega deverá ser feita diretamente no escritório montado no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, localizado na Rodovia AC-040, nº 729.

A Expoacre 2017 é considerada o maior evento do Estado e está prevista para ser realizada no período de 22.07 a 30.07.2017 no Parque de Exposições. O edital já está à disposição dos interessados no próprio local do evento.

Fonte: AC24Horas