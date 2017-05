Vereador quer audiência pública para debater uso do Uber em Rio Branco

Loading...

O Uber deve ser a pauta dos próximos dias na Câmara Municipal de Rio Branco. A sugestão do vereador Roberto Duarte, do PMDB, é que os vereadores debatam a viabilidade desse tipo de transporte na capital, em audiência pública no dia 29 deste mês, com representantes da sociedade civil, taxistas, mototaxistas, interessados e responsáveis por trazer o Uber para a capital.

“Entendo que a Câmara Municipal de Rio Branco tem que se manifestar e principalmente se posicionar a respeito da prestação dos serviços prestados pelo UBER. Sugiro ainda uma comissão de viabilidade econômica e um debate aberto sobre o tema”, diz.

O vereador lembrou que o transporte privado de passageiros por meio de aplicativos caracterizado por demanda não encontra vedação nas leis que tratam do tema e muito menos na Constituição Federal. “Têm-se ainda que a competência para legislar sobre transportes é privativa da União conforme prevê o Artigo 22 da Constituição Federal”, recorda.

Fonte: AC24Horas