Unidade de acolhimento à mulher levou atendimento gratuito em Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil, através de parceria firmada entre a Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado do Acre, realizou na Sexta-Feira (19), um dia de atendimento com a Unidade de Acolhimento à Mulher – Ônibus lilás, onde ofereceu os serviços de psicologia, serviço social e assessoria jurídica. Houve também a participação da Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento médico clínico geral e da Secretaria de Assistência Social.

Foram realizadas rodas de conversa sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e a prevenção ao tráfico de pessoas.

e fizeram presentes no evento, o Vice Prefeito, José Ferreira (PSD), Primeira Dama, Neiva Vilacorta, Secretária Extraordinária da Mulher, Marinelza da Silva, Secretária de Gabinete, Toinha Gadelha, Secretaria de Educação, Alice Moreira, Secretária de Assistência Social, Hélem Duarte, Secretário de Saúde, Tony Rios, o Vereador Antônio Camelo, dentre outras autoridades.

Na ocasião os representantes do “ônibus lilás” fizeram agradecimento especial a Primeira Dama Neiva, por ter acompanhado e auxiliado as atividades durante todo o tempo.

A primeira Dama, avaliou o evento como de grande importância, uma vez que a roda de conversas sobre violência foi muito importante por ser uma forma de preparar cada uma para o enfrentamento à violência, bem como para todos, saberem identificar uma mulher vítima de violência. “Isso é um grande passo para diminuir as agressões que a mulher sofre no dia a dia, e também dessa forma, articular e desenvolver as ações de proteção, acolhimento e encaminhamento dos fatos para os setores envolvidos em resolver a situação,” disse a Primeira Dama.

O Vice-Prefeito, parabenizou as idealizadoras da ação e destacou que as mulheres de Assis Brasil merecem atendimento específico.

De acordo com a Secretária Marinelza, os resultados obtidos foram gratificantes, “atendemos 64 mulheres individualmente, com escuta, orientação e encaminhamentos e tivemos 130 pessoas entre homens e Mulheres participaram das Rodas de Conversas sobre o Enfrentamento a Violência contra a Mulher e a Prevenção ao Tráfico de Pessoas,” disse.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Fonte: Oalto Acre