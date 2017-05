Terror na Inglaterra: as imagens do ataque em Manchester

Loading...

Homem fez-se explodir nas imediações do Manchester Arena, na noite passada.

A cidade de Manchester foi na noite de ontem, segunda-feira, palco de um atentado terrorista que vitimou pelo menos 22 pessoas, incluindo crianças, e deixou mais de 50 feridos.

Por volta das 22h35 (horário local), uma grande explosão ocorreu na Arena de Manchester, onde a cantora Ariana Grande estava fazendo uma apresentação.

Embora o ataque ainda não tenha sido reivindicado, as autoridades estão tratando o caso como um “incidente de terrorismo” e prosseguem com as investigações.