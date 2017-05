Sem matrículas, jovem frequentava aulas e se dizia estudante de medicina e enfermagem na Ufac

Sem matrículas, a jovem Ana Cláudia frequentou aulas e se dizia estudante de medicina e enfermagem na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. A irregularidade foi denunciada em um grupo de alunos da universidade no Facebook e no Whatsapp. Segundo a publicação, Ana cursou até o 5º período de enfermagem usando a matrícula de uma outra aluna. Depois disso, migrou para medicina usando a matrícula de uma estudante que foi jubilada no 1º semestre de 2014.