Quase 8 mil títulos de eleitores que não justificaram ausência nas eleições são cancelados no Acre

No Acre, 7.629 eleitores tiveram os títulos cancelados por não comparecerem nos últimos três pleitos e não justificarem a ausência até o dia 2 de maio, prazo dado pela Justiça Eleitoral. A diretoria do Tribunal Regional Eleitoral no Acre (TRE) orienta que a regularização seja feita para que os eleitores não esbarrem em alguns impedimentos.