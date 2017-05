Quadro de saúde de adolescente baleado em sala de aula é estável, diz Saúde

Loading...

Diretor do Huerb diz que vítima foi entubada e fez tomografia. Governo do Estado informou que criminosos já foram identificados e que polícias permanecem fazendo diligências em Sena Madureira.

A direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) informou que o quadro de saúde do adolescente de 15 anos, baleado na cabeça dentro da sala de aula é estável. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (23) quando a vítima estava em horário de aula na Escola José Raimundo Hermínio de Melo, no município de Sena Madureira. Segundo a polícia, dois homens armados invadiram o local e disparam contra a vítima.

Ao G1, o diretor do Huerb, Fabrício Lemos, informou que o adolescente apresenta respiração e batimentos cardíacos estáveis. O tiro, segundo ele, atingiu a região temporo-occipital da cabeça. Ao chegar na unidade, a vítima foi entubada, passou pela tomografia e aguarda a avaliação do neurocirurgião para saber se o estudante deve passar por cirurgia.

“Estamos fazendo todo o atendimento necessário e esperamos que ele fique bem. A situação é complicada e acreditamos que haja necessidade de cirurgia, mas aguardamos o resultado de exame e avaliação médica. Infelizmente, é uma situação muito triste, acreditamos que derrubaram ele no chão e deram o tiro na parte de trás da cabeça”, diz.

Em nota, o governo do Estado informou, ainda nesta terça, que logo após o crime o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) deslocou equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), Batalhão Ambiental, Grupo Tático da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. As equipes devem permanecer no local até a captura dos criminosos, que já foram identificados.

Ainda segundo o governo, o subcomandante-geral da PM-AC, Ricardo Brandão, o secretário de Polícia Civil, Flávio Portela, e o secretário adjunto de Educação, Alberto Nunes, foram para o município de onde devem acompanhar o trabalho do Sisp e também prestar assistência à família do adolescente e aos servidores da escola.

Entenda o caso

Segundo o delegado Marcos Frank, que investiga o caso, na tarde desta terça (23) dois homens armados pularam o muro no fundo da escola, entraram na sala no horário de aula, renderam o aluno e dispararam contra ele. A dupla fugiu e a polícia permanece fazendo diligências em busca dos criminosos.

“Eles entraram na sala, falaram para a professora que era para ela ficar calma pois só iriam pegar o aluno. Renderam ele e atiraram. Depois disso fugiram por trás da escola”, relatou o delegado.

Ao G1, o diretor-geral do Hospital João Câncio, Jusa Bispo, disse que o adolescente chegou à unidade em estado grave, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado imediatamente para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), em Rio Branco. Segundo ele, a vítima tinha sinais vitais, mas o quadro era delicado.

Já o diretor de Gestão da Secretaria Estadual de Educação do Acre (SEE-AC), Evaldo Viana, disse que uma equipe do núcleo de educação permanece no local e acompanha o caso em colaboração com a polícia. Fonte: G1