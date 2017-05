Prefeitura de Feijó é condenada a pagar R$ 30 mil à banda que se apresentou durante Carnaval de 2014

A Justiça do Acre condenou a Prefeitura de Feijó a pagar R$ 30 mil à uma banda de música pelos serviços prestados durante a edição do Carnaval de 2014 na cidade. A decisão do juiz de Direito Marlon Machado, titular da Vara Cível da Comarca do município, foi publicada no último dia 19 de maio no Diário da Justiça. O valor deve ser pago com juros de 1% ao mês e correção monetária a contar de março de 2014.