Polícia Militar prende homem acusado de furtar lâmpadas de posto de saúde

Sem nenhuma ideia para sair da ociosidade, o desempregado “viu acender” a luz do mal em sua mente insana.

E na noite desta segunda-feira (22), sem pensar duas vezes o desocupado Adailson Pereira da Silva, foi ao Posto de Saúde Eduardo Asmar, localizado na rua Salim Fahat, no bairro 15, de onde furtou todas as lâmpadas do prédio.

Moradores próximo ao prédio do Posto de Saúde visualizaram a entrada do suspeito ao local que se encontrava fechado e acionaram a polícia militar que chegou a tempo de prender o ladrão em flagrante com as mãos cheias de lâmpadas e uma cabeça completamente vazia de boas ideias.

Adailson da Silva foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes – DEFLA, onde após uma conversa com o delegado plantonista foi posto em liberdade, agora com uma ideia na cabeça, trabalhar, se vai vingar essa decisão dependente unicamente do próprio.