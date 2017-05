Polícia Civil prende nove pessoas nas cidades de Rio Branco e Bujari

Loading...

A Polícia Civil, por meio da delegacia da 4ª regional, realizou nas primeiras horas desta terça-feira, 23, ação de cumprimento de nove mandados de prisão e prendeu os acusados de homicídio no Bujari.

A ação de cumprimento de mandado foi executada em Rio Branco, no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC) e na cidade de Bujari, distante 28 km da capital.

Durante ação policial, Sebastião Olímpio do Nascimento, 25 anos, Rafael Luz, 24 anos, vulgo “Lalá” e Gleyciane Damasceno, 23 anos foram presas no Bujari. Gleyciane e Lalá são acusados de cometer um crime de homicídio no início deste mês, pois o caso ocorreu em uma residência localizada a Rua Projetada, periferia do município, quando a vítima, o autônomo Valdecir Oliveira do Nascimento, de 48 anos, recebeu um tiro na face.

Além dos presos, foram apreendidos celulares, oito mil reais em espécie, quantia que estava em posse do acusado Rafael Luz. A investigação apontou ainda, que a ordem para matar Valdeci partiu de dentro do presídio por membros de uma organização criminosa e executada por Lalá.

“A policia civil ira indiciar por homicídio, além de Gleyciane e Rafael, os mandantes do crime. Estamos com provas robustas que irão subsidiar o inquérito e de maneira formal iremos coloca-los à disposição da justiça”, disse o delegado Pedro Resende.

De acordo com delegado, as investigações seguem e todo material apreendido como celulares irão ser periciados.