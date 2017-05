PH Amorim dispara: “JBS encheu a Globo de presunto e de dinheiro”

Loading...

No fim, sobrou para Fátima Bernardes também

Paulo Henrique Amorim não poupa esforços para detonar a Globo, emissora que já trabalhou e parece não sentir saudades.

Dessa vez, o jornalista disparou contra o canal, tendo como plano de fundo os recentes escândalos políticos que envolvem o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, a quem ele acusa de ladrões. Em vídeo, Amorim afirma que não foram Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma que encheram os bolsos da Globo de dinheiro, mas sim Joesley Batista, presidente da JBS.

“Foi ele, foi o Joesley quem usou as estrelas máximas da Globo para vender o seu presunto e com isso engabelar o público com as estrelas máximas da Globo e encher a Globo de presunto e de dinheiro”, detonou o jornalista.

E não parou por aí: “Quem é então o mais corrupto: o Joesley ou os filhos do Roberto Marinho?”.

No fim, sobrou para Fátima Bernardes. O apresentador destacou que ex-mulher de William Bonner vendeu para a JBS seus 20 anos de credibilidade por conta da propaganda que ela fez para a marca Seara, pertencente ao grupo de Joesley Batista.