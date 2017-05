Ordem para matar autônomo no interior do Acre saiu de dentro do presídio, diz polícia

A morte do autônomo Valdecir Oliveira do Nascimento, de 48 anos, foi encomendada de dentro do presídio. A informação foi repassada na manhã desta terça-feira (23) pelo delegado responsável pelo caso, Pedro Henrique, após a polícia cumprir vários mandados judiciais, inclusive, dentro do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC).

Nascimento foi morto com um tiro no rosto na madrugada do último dia 4, na cidade do Bujari, interior do Acre. No mesmo dia, a polícia prendeu Adaís Evangelista Gonçalves, Rodrigo Barros, ambos de 27 anos, e Anderson Conceição Araújo, de 28, conhecido como ‘Mutante’. O trio suspeito de matar Nascimento foi preso na Rua Projetada, no município onde ocorreu o crime.