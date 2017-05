Nove bolsas a alunos estrangeiros são ofertadas por Universidade

Loading...

A vice-reitora e assessora de Cooperação Interinstitucional da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, participou, juntamente com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Josimar Batista, em Brasília, no período de 17 a 19 deste mês, do 5º Seminário de Internacionalização Universitária e 6º Workshop de Trabalho do Bolsas Brasil: Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (Paec) OEA-GCUB.

O evento foi promovido pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB). Na Ufac, Guida e Batista acumulam o cargo de coordenadora institucional e vice-coordenador institucional do programa.

O encontro deste ano teve como tema central “Formação de Mestres e Doutores como Vetor para o Desenvolvimento da Região das Américas”. Entre os assuntos debatidos, esteve o papel da internacionalização universitária na formação de mestres e doutores para o desenvolvimento da região e as experiências exitosas das universidades com o Bolsas Brasil: PAEC OEA-GCUB.

Guida enfatizou a importância do Bolsas Brasil. “A internacionalização do ensino superior é uma estratégia para a expansão das atividades acadêmicas, científicas e culturais, resultando na ampliação do acesso e na diversificação das instituições”, disse.

O evento também discutiu o edital PAEC OEA-GCUB de 2017, ao qual a Ufac aderiu. Até agora, 26 universidade associadas ao GCUB formalizaram sua participação na sétima edição do programa e a oferta já ultrapassou 300 bolsas de estudos.

A universidade acreana ofertará nove bolsas para estudantes estrangeiros interessados em ingressar na instituição em 2018, nestes programas de mestrado: Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia; Letras: Linguagem e Identidade; Sanidade e Produção Animal na Amazônia Ocidental; Produção Vegetal; Ciências da Saúde; Ciência Florestal; Ecologia e Manejo de Recursos Naturais; Educação; e Saúde Coletiva.

O Bolsas Brasil: PAEC OEA-GCUB consiste na recepção de estudantes estrangeiros dos demais 34 países que compõem a OEA pelas universidades brasileiras associadas ao GCUB, para realização de cursos completos de pós-graduação na modalidade stricto-sensu (mestrado e doutorado). O objetivo é contribuir com o fortalecimento regional e a integração por meio da internacionalização e formação de estudantes.

Atualmente, através do edital-2015 do PAEC, quatro discentes estrangeiros frequentam cursos de mestrado na Ufac e concluem no início de 2018. A Ufac compõe o quadro do GCUB desde 2014. Esse grupo foi fundado em 2008, como uma associação acadêmica, científica e cultural sem fins lucrativos, composta por 77 instituições brasileiras de educação superior.

Fonte: AC24