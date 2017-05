Loading...

A conversa foi exposta pela própria capa da “Playboy” do mês de dezembro em seu Stories

Enquanto Bruna Marquezine está em São Paulo com Fernanda Souza, Neymar trocou mensagens com a modelo Kariny Rodrigues, através do direct do Instagram, no último domingo (21)

A conversa foi revelada pela própria capa da “Playboy” do mês de dezembro em seu Stories depois de publicar uma foto com o cabelo mais curto.

O jogador de futebol respondeu à história com um emoji de uma carinha dando a língua. “Que achou do novo visual?”, questionou a Kariny.