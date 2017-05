Morre o ator de James Bond, Roger Moore, aos 89 anos

Loading...

Ator faleceu devido a complicações do câncer

O ator britânico Roger Moore, famoso por dar vida ao papel de James Bond em alguns filmes da série, morreu na Suíça, aos 89 anos de idade, após uma curta batalha contra o câncer, anunciou a família, segundo o The Telegraph.

A conta oficial do ator declarou: “Com pesar, dividimos a terrível notícia de que nosso pai, Sir Roger Moore, faleceu hoje. Estamos todos devastados.”

Moore assumiu o papel do espião mais famoso do mundo após a saída de Sean Connery do papel. Ela atuou em sete filmes, incluindo “O Espião que Me Amava”, “007 contra o Homem com a Pistola de Ouro” e “Octopussy”. Ele atuou, desde 1991, como embaixador do UNICEF, e foi condecorado, em 1999, como Cavaleiro do Império Britânico, por suas ações humanitárias.