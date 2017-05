Moradores denunciam falta de abastecimento de água em 9 ruas de bairro em Rio Branco

O bairro Jardim Primavera é composto por aproximadamente 10 ruas e, segundo os moradores, apenas uma é abastecida normalmente com água. Na rua dos Cravos, por exemplo, onde mora o vendedor Marcelo Pereira, há pelo menos uma semana não cai água. As duas caixas d’água da casa dele estão vazias. E ele diz que tem sido difícil a vida de quem mora no bairro com a falta d’água.