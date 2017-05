Ministério Público do Trabalho abre inscrições para Processo Seletivo de estagiários

Loading...

Serão selecionados candidatos para vagas existentes e também para cadastro de reserva

O Ministério Público do Trabalho (MPT) está com inscrições abertas para estágio remunerado de Nível Superior para a alunos dos cursos de Direito, Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social e de Arquitetura das Instituições de Ensino Superior (IES) conveniadas com a Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região.

Os selecionados serão lotados nas unidade de Rio Branco e Rondônia (Porto Velho e Ji-Paraná). A seleção será feita por meio de processo seletivo com prova objetiva e dissertativa. As pré-inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de junho de 2017, mediante entrega protocolizada dos documentos, em envelope fechado, na unidade do MPT do município correspondente.

A seleção terá validade de um ano, a contar da data da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário contratado receberá uma bolsa/estágio no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e, ainda, auxílio-transporte, pago em dinheiro junto com a bolsa/estágio, no valor de R$ 7,00 (sete reais) por dia efetivamente estagiado.

Serão selecionados candidatos para vagas existentes e também para cadastro de reserva. A prova deve ser realizada no dia 25 de junho, em local e horário que serão divulgados com antecedência mínima de três dias da data de realização.

O Edital está disponível no site do Ministério Público do Trabalho.