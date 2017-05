Menos de dez crianças foram adotadas em abrigo de Rio Branco em 2016, diz diretora

Menos de dez crianças foram adotadas no Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, durante o ano de 2016. Segundo a diretora do abrigo, Rita Batista, nove crianças foram adotadas no ano passado e nenhuma em 2017. Para ela, número é alto, pois o principal objetivo do abrigo é devolver a criança para o convívio familiar. Atualmente no abrigo, estão 28 crianças.