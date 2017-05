Mais de 92 quilos de drogas são incinerados em Tarauacá, no interior do Acre

A Polícia Civil incinerou, na manhã desta terça-feira (23), mais de 92 quilos de drogas apreendidos em operações da polícia. O policial civil Marcos Will, responsável por catalogar a droga e arquivá-la, disse que algumas apreensões foram feitas ainda em 2015, mas só agora a Justiça autorizou a incineração, que foi feita em uma cerâmica.

Então, a juíza autorizou que a incineração fosse feita antes do transitado e julgado. Mesmo com um número alto de drogas, Will explica que ainda há material apreendido esperando a autorização judicial para ser incinerado.