Homem que sofre de esquizofrenia é procurado pela família em Rio Branco

Plínio saiu somente com a roupa do corpo e não levou o celular, segundo a irmã. Ela afirma que ele é paciente do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) e foi diagnosticado com esquizofrenia há mais de 20 anos. Sandra cuida do irmão, que mora com ela, desde que a mãe deles morreu há nove anos.