Homem que sofre de esquizofrenia é achado no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco

José Plínio, de 43 anos, que sofre de esquizofrenia, e estava desaparecido desde o último domingo (21), foi encontrado na manhã desta terça-feira (23) no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. Plínio, conhecido como Júnior, tinha saido de casa por volta das 6h do último domingo (21), no bairro Isaura Parente para comprar pão, e não havia retornado.