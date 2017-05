Homem é preso e menor apreendido por tentativa de homicídio contra adolescente baleado em escola no AC

Arma do crime também foi apreendida e dupla deve ser encaminhada para Rio Branco. Adolescente foi baleado na cabeça e segue internado no Huerb.

Um homem foi preso e um menor de idade apreendido, na noite desta terça-feira (23), pela tentativa de homicídio contra um adolescente de 15 anos. A vítima foi baleada na cabeça dentro de uma sala de aula da Escola José Raimundo Hermínio de Melo, no município de Sena Madureira. Com a dupla a polícia também apreendeu a arma do crime.

De acordo com o governo do Estado, a dupla deve ser encaminhada para Rio Branco e apresentada na manhã de quarta (24), às 10h30 na Delegacia de Flagrantes (Defla). Os dois foram encontrados no bairro Cristo Libertador, mesmo bairro da escola onde ocorreu a tentativa de homicídio. Ainda segundo o governo, o maior estava em um bar e o menor estava na casa da namorada.

O crime ocorreu na tarde desta terça, quando a vítima estava em horário de aula. Segundo a polícia, dois homens armados invadiram o local e disparam contra a vítima. Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), Batalhão Ambiental, Grupo Tático da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local.

Ao G1, o diretor do Huerb, Fabrício Lemos, informou que o adolescente apresenta respiração e batimentos cardíacos estáveis. O tiro, segundo ele, atingiu a região temporo-occipital da cabeça. Ao chegar na unidade a vítima foi entubada, passou pela tomografia e aguardam a avaliação do neurocirurgião para saber se o estudante deve passar por cirurgia.

Entenda o caso

Segundo o delegado Marcos Frank, que investiga o caso, dois homens armados pularam o muro no fundo da escola, entraram na sala no horário de aula, renderam o aluno e dispararam contra ele. A dupla fugiu e a polícia os identificou e capturou ainda na terça.

“Eles entraram na sala, falaram para a professora que era para ela ficar calma pois só iriam pegar o aluno. Renderam ele e atiraram. Depois disso fugiram por trás da escola”, relatou o delegado.

Ao G1, o diretor-geral do Hospital João Câncio, Jusa Bispo, disse que o adolescente chegou à unidade em estado grave, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado imediatamente para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), em Rio Branco. Segundo ele, a vítima tinha sinais vitais, mas o quadro era delicado.