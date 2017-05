Emylson Farias será apresentado para a nacional do PDT como pré-candidato ao Governo do Acre

Loading...

PDT aposta na derrocada de nomes da oposição na Operação Lava Jato e no sucesso dos índices de Segurança Pública

O secretário de Segurança Pública do Estado do Acre, Emylson Farias, será apresentado nesta terça-feira (23) à tarde, em Brasília, ao ex-ministro Carlos Lupi, presidente nacional do PDT. O ex-deputado Luiz Tchê confirmou o encontro que deve apresentar o nome de Emylson como pré-candidato ao Governo do Estado.

“O Lupi é uma pessoa muito experiente, a intenção é falar do nosso projeto de partido com o Emylson e marcar imediatamente a data de sua filiação para a construção de sua pré-candidatura”, disse Tchê.

Ainda de acordo Tchê, ele pessoalmente tem conversado com o governador Tião Viana sobre o nome de Emylson Farias para a disputa ao Palácio Rio Branco. “Eu não sou de blefar, além do governador temos conversado com vários outros partidos”, acrescentou o pedetista.

Emylson cumpre agenda no ministério da Justiça. O encontro está marcado na sede do partido. Tchê revelou que o ‘namoro’ entre Emylson e o PDT acontece há mais de cinco anos, quando foi realizado o primeiro convite de filiação.

“Vimos no Emylson um perfil diferente, aliado com a ideologia do PDT. É um homem sério, sem nada que manche sua reputação e acima de tudo preparado para governar o Estado, não é por acaso que ele vem conseguindo reduzir os índices de violência”, comentou Tchê.

O ex-deputado Tchê frisa que nada será imposto e que a sigla respeita o nome da vice-governadora Nazaré Araújo. Com relação a Marcus Alexandre, o pedetista se referiu ao seu nome como “a bola de prata”, como se fosse um projeto para ser usado em último caso.

Com a indicação do nome de Emylson, o PDT e partidos aliados apostam também no envolvimento de lideranças da oposição na Operação Lava Jato. Sem revelar nomes, o líder do PDT no Estado disse que a operação ainda vai promover estragos na política acreana.

“O Emylson vem para andar no corredor do partido, construir o projeto, discutindo com todos os filiados”, concluiu.

Fonte: ContilNet