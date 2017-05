Detran realiza leilão com mais de 300 veículos disponíveis em Rio Branco

Loading...

Mais de 500 estão aptas a participar do leilão. Os lances iniciais variam de R$ 500 a 6 mil reais

Começa nesta terça-feira (23) mais um leilão público realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). No evento, que ocorre também na quarta-feira( 24), no Teatro Plácido de Castro a partir das 9 horas, os interessados poderão adquirir veículos usados por preços acessíveis.

De acordo com o Detran, estarão disponíveis cerca de 300 veículos entre carros e motos aptos à circulação e aproximadamente 600 pessoas se inscreveram antecipadamente e estão aptas a participar do leilão. Os lances iniciais variam de R$ 500 a 6 mil reais.

Este é o sétimo leilão realizado pelo Detran este ano. Além de Rio Branco, os municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Acrelândia, Plácido de Castro e Brasileia já receberam o evento, sendo que o departamento ainda tem cerca de oito editais programados, em diversos municípios.

Com informações da Assessoria