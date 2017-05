Corrupção será tema abordado em edição do Feirão do Imposto em Rio Branco

Com o tema “Chega de mão grande”, em referência às ações de corrupção no país, a 2ª edição da Campanha Nacional “Feirão do Imposto” será realizada em Rio Branco no próximo sábado (27) das 10h às 22h, no Via Verde Shopping. A intenção, segundo o presidente da Associação de Jovens Empresários (Aje), Ramon Guedes, é levar a população a refletir sobre a influência da corrupção nos tributos das mercadorias.