Contra privatização da Eletrobras-AC, servidores fazem audiência pública em Rio Branco

A audiência ocorreu após a categoria fazer um pedido que foi acolhido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A privatização é discutida desde 2013 e deve afetar seis estados do Brasil. Na Região Norte, devem passar pela privatização o Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Já no Nordeste a mudança ocorre em Alagoas e Piauí.

O presidente do Sindicato dos Urbanitários do Acre, Fernando Barbosa, diz que a audiência é importante para debater a privatização com o Poder Legislativo e a população que usa o serviço. Ele diz que em outros estados a privatização não foi positiva para os trabalhadores nem para os consumidores. “Ao nosso ver, em nenhum momento vai ser positiva a retirada da obrigatoriedade do estado de oferecer um serviço público”, afirma.